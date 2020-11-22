Москва, 22 ноября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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По словам российского лидера, суверенитет и независимость Нагорного Карабаха Армения не признала. Это означало, по словам Путина, что Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы, с точки зрения международного права, являлись и являются неотъемлемой частью Азербайджана.

При этом президент РФ добавил, что ввязываться в армяно-азербайджанский конфликт российскую сторону условия членства в ОДКБ не обязывали.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что точку в многолетнем противостоянии в Нагорном Карабахе ставит трехстороннее соглашение лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

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