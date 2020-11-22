Салехард, 22 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО к 22 ноября обнаружили ещё 196 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Yanao.ru Медики. Ямало-Ненецкий автономный округ

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С весны в регионе выявили 24 772 случая заражения. Выздоровели уже 16 802 пациента.

На данный момент 1647 граждан госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. В тяжёлом состоянии находятся 62 человека, а один — в крайне тяжёлом.