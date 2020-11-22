Москва, 22 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Десять авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 22 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

POVar27 Аэропорт «Внуково»

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще два задержано; в аэропорту «Шереметьево» отменено три рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса.

В столичных воздушных гаванях не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Напомним, 21 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что циклон «Сара», который принесет в столицу РФ сильный снегопад, обрушится в ближайшее время.