Киев, 22 ноября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. На местных выборах, второй тур которых проходит сегодня, 22 ноября, в одиннадцати украинских городах, явка избирателей по состоянию на полдень (13:00 мск) или за первые 4 часа составила 9,7%, сообщили в пресс-службе общественной организации «Опора».

Pl.npu.gov.ua На избирательном участке. Украина

Статистическая погрешность по данным общественной организации составляет 0,5%.

В качестве сравнения приводятся данные за первые четыре часа голосования в первом туре местных выборов 25 октября (13,5%) и во втором туре, который состоялся в семи городах 15 ноября (8,6%).

Отметим, сегодня, 22 ноября, голосование во втором туре выборов мэра города проходит в одиннадцати украинских городах. В Бердянске(Запорожская область) на должность главы города претендуют Валерий Баранов (партия «За будущее») и Александр Свидло («Оппозиционная платформа — За жизнь»), в Днепропетровске — Загид Краснов (партия«Гражданская сила») и Борис Филатов (партия «Пропозиция»); в Дрогобыче (Львовская область) — Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение); во Львове — Андрей Садовый («Самопомощь») и Олег Синютка («Европейская Солидарность»); в Николаеве —Александр Сенкевич («Пропозиция») и Владислав Чайка («Оппозиционная платформа — За жизнь»); в Никополе (Днепропетровская область) — Руслан Олейник («Слуга народа») и Александр Саюк («За будущее»); в Полтаве —Сергей Иващенко («Слуга народа») и Александр Мамай («За будущее»); в Ровно — Александр Третьяк («Европейская Солидарность») и Виктор Шакирзян («Ровно вместе»); в Славянске (оккупированная Украиной часть ДНР) — Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («Оппозиционная платформа — За жизнь»); в Ужгороде (Закарпатская область) —Богдан Андреев (самовыдвижение) и Виктор Щадей («Слуга народа»); в Черкассах — Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак («Голос»).