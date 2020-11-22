Вологда, 22 ноября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Вологодские власти отказались от ежедневной публикации данных о заболеваемости COVID-19 из-за расхождений в цифрах с федеральным штабом.

Александр Куликов ИА REGNUM Медики в защитных костюмах

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«В связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19 в Вологодской области принял решение временно приостановить публикацию ежедневной подробной информации до уточнения сведений», — написал глава региона Олег Кувшинников «Вконтакте».

Напомним, по данным федерального штаба, в Вологодской области за сутки выявили 206 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 6 человек.