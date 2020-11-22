Москва, 22 ноября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что совершенно не стоит искать подтекста в том, что он ещё не поздравил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с вероятной победой на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом глава государства рассказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит в эфир сегодня, 22 ноября, на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам Путина, в том, что он не поздравил Байдена, совершенно нет никакого подтекста, просто должны быть завершены формальные юридические процедуры.

«Здесь нет никаких для нас проблем. Ну, а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что российские власти с уважением относятся как к действующему президенту США Дональду Трампу, так и к Джозефу Байдену. Официальная Москва будет работать с любым человеком, который победит на выборах главы Соединенных Штатов. Однако выборы эти должны состояться и доверие американского народа, оказанное тому или иному кандидату, должно быть обозначено с помощью политического обычая — либо когда одна из сторон признает поражение, либо подведение окончательных итогов выборов правовым способом.

В целом Путин признает, что в американской избирательной системе есть существенные проблемы, но это дело самих американцев, а не граждан России.