Реальность разрушила киевские фантазии – Аксенов об энергоблокаде Крыма
Симферополь, 22 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введенная Киевом энергетическая блокада, с начала которой прошло ровно пять лет, не привела к воплощению «киевских фантазий» в реальность, а возымела совершенно обратный результат. Об этом Аксенов написал 22 ноября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Политик напомнил, что энергетическая блокада полуострова началась пять лет назад со взрыва украинскими радикалами опоры линии электропередачи в Херсонской области. В результате весь полуостров был обесточен. Глава Крыма подчеркнул, что на тот момент полуостров получал более 80% электроэнергии с территории Украины.
Аксенов напомнил, что ситуация с электроэнергией была взята на полный контроль президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и в кратчайшие сроки была прервана энергетическая блокада.
Политик также отметил, что на сегодняшний день ситуация с водной блокадой полуострова Украиной во многом повторяется. Глава Крыма отметил, что на территории Украины много «поросячьего восторга и злорадства» относительно вынужденно введенных на полуострове в текущем году ограничений по водоснабжению.
В связи этим политик подчеркнул, что так же, как и в ситуации с энергоблокадой, президент России Владимир Путин вопрос обеспечения надежного водоснабжения полуострова держит под личным контролем.
Политик также выразил уверенность, что об эпизоде водной блокады Крыма на полуострове будут вспоминать так же, как сегодня вспоминают об энергетической блокаде — как об эпизоде истории и испытании, «которое мы вместе успешно преодолели».
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Отметим, в августе 2020 года ситуация с водоснабжением полуострова значительно усложнилась из-за засухи. В связи с чем для жителей Симферополя и ряда других муниципалитетов было введено водоснабжение по графику.