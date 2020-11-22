Кострома, 22 ноября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В Костромской области идёт работа над созданием региональной концепции воспитания детей и молодёжи. По мнению губернатора Костромской области Сергея Ситникова, особое внимание в работе с молодёжью необходимо обратить на «информационную гигиену», поскольку в настоящее время дети получают огромное количество информации, которая «не несёт разумное, доброе и вечное».

Mkpale.ru Иван Молчанов

О том, «что такое хорошо и что такое плохо» для современной молодёжи, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором костромского молодежного комплекса «Пале» Иваном Молчановым.

ИА REGNUM: Иван Александрович, какая она — костромская молодёжь, чего хочет и на что надеется?

Она классная, толковая, талантливая и амбициозная. Есть такая теория — теория поколений X — Y — Z. Современная молодежь, которая уже в большей части относится к поколению Z, хочет комфорта, свободы делать то, что ей нравится, даже когда это противоречит привычным правилам. Они могут не реагировать на способы мотивации, актуальные для прошлых поколений — высокие зарплаты, одобрение ближайшего круга общения. Им по большому счёту всё равно, понимают их или нет. Им важно заниматься тем, что им нравится и так, как им нравится — зарабатывать деньги, не переступая через себя. Уже сегодня, некоторые молодые люди зарабатывают с помощью новых проектов в интернете и соцсетях больше, чем взрослые на стандартной работе.

ИА REGNUM: В Костромской области решили разработать концепцию воспитания детей и молодёжи, особое внимание в которой уделят «информационной гигиене». Считаете ли вы разумной эту инициативу?

Идея информационной гигиены своевременна и безусловно полезна. Весь вопрос в том, как пользоваться этим термином. Сегодня за внимание любого, в том числе, молодого человека борется огромное количество источников. Некоторые действия мы совершаем «на автомате» — с утра проверяем соцсети, почту, когда садимся в общественный транспорт — одеваем наушники, постоянно видим какую-то рекламу. Это можно назвать информационным шумом, загрязнением. В этой ситуации важно сохранить возможность управлять собой, оставаться наедине со своими желаниями и мыслями, чтобы делать осознанный выбор, а не превращаться в человека-реакцию на то или иное действие. Думаю в этом и есть смысл информационной гигиены. Как отец троих детей я понимаю, что из слепого ограждения ребёнка от какой-либо информации ничего не выйдет. Мне нужно научить его правильно работать с информацией, рассуждать, критически мыслить, вложить в его голову понимание о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Поэтому «консервативные», традиционные ценности и ориентиры действительно должны доноситься до молодёжи из всех возможных источников — семьи, школы, допобразования, учебных заведений. Но на формирование навыка осознанности необходимо время, и до этого момента стоит ограничивать и управлять процессом получения информации.

ИА REGNUM: До какого возраста?

Всё индивидуально, но я думаю, это стоит делать примерно до 13−14 лет.

ИА REGNUM: Общество родителей, работников образования и экспертов в сфере молодёжной политики давно раскололось на два лагеря. Одни говорят, что пора перестать детям «завинчивать в мозги шурупы «правильных» идей», другие ратуют за консервативные подходы к воспитанию. На чьей стороне вы и почему?

Я где-то посередине, потому что и в консервативных и в прогрессивных моментах есть свои плюсы. Золотая середина — это когда мы, сохраняя традиции и семейные ценности продолжаем смотреть в будущее и понимаем, что на пути ко всему новому идёт сначала сопротивление, и уже за ней следует адаптация. Когда ребёнок спрашивает про консервативные ценности — например, как нужно относиться к Родине или почему нужно слушаться маму с папой, у взрослого должны быть подготовлены хорошие ответы с аргументами. На мой взгляд, слово «надо» стоит заменить словом «важно». Потому что когда мы произносим слово «надо», у ребенка возникают вопросы — зачем и кому всё это надо, формируется внутренний протест. А когда мы говорим «важно» — меняется контекст, речь идёт об ответственности, выборе и его последствиях, что учит молодого человека думать и рассуждать. Вообще с ребятами, которые учатся отвечать за поступки и действия, правильно говорить на взрослом языке, но не забывать что они дети.

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ИА REGNUM: Нет ли по вашему проблемы в том, что в системе образования и воспитания в основном работают люди среднего и нередко пожилого возраста? Получается, что молодёжь и «воспитатели» говорят на разных языках.

Это стандартная история — каждое поколение говорит на своём языке. Но я никогда не считал проблемой для общения разницу в возрасте. Тут дело в желании понимать друг друга. Это скорее разговор о том, насколько стороны гибки и готовы обучаться. По своему опыту могу сказать, что у моих детей практически не было проблем с коммуникацией с преподавателями, серьёзного недовольства и нареканий тоже не наблюдалось.

ИА REGNUM: В России долгое время обсуждается идея введения уроков полового воспитания в школах. Эта дисциплина нужна, или вопросы такого рода лучше всего обсуждать дома?

Я за то, чтобы взрослые и дети относились к этому вопросу спокойно, как к теме скажем, финансовой грамотности. Чтобы они не думали, что касаться этих тем стыдно и ненормально. Не уверен, что уроки полового воспитания нужно вводить именно в школах — они и так перегружены. Базовое образование на то и базовое, перечень изучаемых дисциплин нельзя растягивать до бесконечности. Может быть, тему полового воспитания можно включить в допобразование. Вообще я считаю, что с детьми нужно говорить не только о сексе, но в первую очередь воспитывать семейные ценности, учить как себя вести в новых ролях папы и мамы, жены и мужа, ведь половое воспитание всего лишь часть этого вопроса.

ИА REGNUM: Каким образом должно государство подходить к воспитанию молодёжи? Насколько оно должно обращать внимание на религиозное образование, или это дело духовных деятелей?

Воспитание молодежи это общее дело, которым должны заниматься и духовные лидеры, и молодёжные объединения, и государство, и общественники. В любом случае, эта работа должна быть аккуратной, корректной и наглядной. Какой-то минимум, общие знания о разных культурах и религиях должны быть в голове у каждого, для этого необходимо транслировать их на всех уровнях образования. При этом важно упоминать, что знание ценностей и запретов других культур способно не только сделать комфортным общение представителей разных национальностей, но и предотвращать серьёзные беды и конфликты. Говоря о наглядности, молодёжи стоит приводить политические примеры из жизни, объяснять, как делаются революции, к чему это приводит, показывать политтехнологии.

ИА REGNUM: Каким навыкам 21 века необходимо учить молодёжь в первую очередь?

Повторюсь, навык осознанного выбора — один из ключевых. Также молодёжь нужно учить умению работать с техникой и базовым навыкам программирования, для того чтобы они понимали, как всё устроено. Один из важных навыков в эпоху глобализации — умение работать с информацией, искать и находить нужные сведения. Нужно учить их навыку живого общения, умению работать в команде, учить постоянно учиться, умению слышать себя, управлять своими эмоциями и не бояться их.

ИА REGNUM: Спасибо за разговор, Иван Александрович.