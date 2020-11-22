Киев, 22 ноября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Об этом официально сообщили 22 ноября в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

President.gov.ua Андрей Ермак

Примечательно, что пресс-служба Зеленского официально сообщила об этом после того, как накануне, 21 ноября, об этом сообщил сам Милованов.

«На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака», — написал Милованов утром 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший министр также выразил надежду, что его знания станут полезными высшему руководству страны.

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Напомним, ранее будучи министром Милованов заявил, что Украине для того, чтоб обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии понадобится сто миллиардов долларов инвестиций в течение следующих пятидесяти лет.