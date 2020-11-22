Москва, 22 ноября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Опрошенные газетой «Московский Комсомолец» эксперты считают, что в 2021 году гражданам России следует ожидать повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Стоит отметить, что тарифы на ЖКУ повышаются каждый год — это называется индексацией, которая обосновывается инфляцией. Власти устанавливают уровень предельного повышения тарифов, коммунальщики обычно стараются использовать его по максимуму.

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева отметила, что с 1 июля 2021 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут приблизительно на 4−6%. Но есть и другая опасность, поджидающая в новом году — с 1 января 2021 года прекратит действовать мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если этот мораторий не будет продлён, то многие российские семьи окажутся в крайне непростой ситуации из-за долгов.

При этом возможные штрафы и пени — это ещё не самое страшно. А вот отключение электроснабжения, отопления, воды в зимний период — куда как страшнее.

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко напомнил, что тарифы на газоснабжение в 2021 году будут проиндексированы в среднем по стране на 3%. Тарифы на электроснабжение летом 2021 года увеличатся на 4%, на вывоз мусора — также на 4%. Одновременно с этим на те же 4% вырастут тарифы на теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение. При этом 4% — средний показатель, в регионах он будет варьироваться от 3,4 до 6,4%.

Стоит отметить, что уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предложила продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную оплату за жилье и услуги ЖКХ, так как пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис далеко не завершены.