Кострома, 22 ноября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Спортивные секции и кружки для детей в Костромской области продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщает администрация региона.

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Напомним, ранее оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции постановил, что с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года учреждения дополнительного образования в регионе смогут работать исключительно в дистанционном формате.

Костромские родители выступили против ограничений, больше всего возмущения высказывали матери и отцы ребят из спортивных секций.

«По мнению Роспотребнадзора, дополнительные ограничения на данном этапе не целесообразны. Спортом занимаются здоровые дети, которые регулярно проходят профилактические медицинские осмотры. Занятия организованы в основном в больших помещениях», — отметили в администрации региона.

В итоге, власти услышали костромичей — родители и законные представители детей могут сами принимать решение, прекращать тренировки ребят или нет. В случае пропуска занятий детей не будут исключать из секций.

Также до 15 января в регионе продлили запрет на проведение развлекательных мероприятий численностью больше 10 человек. Театры, цирки и филармонии, как и прежде не смогут наполнять залы больше чем на 30%, рестораны, кафе и бары не будут принимать гостей с 23 часов вечера до 8 утра.