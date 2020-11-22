Москва, 22 ноября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Каким образом изменился спрос на разные категории товаров в ходе первых ноябрьских распродаж в текущем году по сравнению с этим же периодом в 2019 году выяснили аналитики компании «Такском». Результаты их исследования 22 ноября приводит RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Уточняется, что специалистами «Такскома» было проанализировано в общей сложности свыше 22 млрд кассовых чеков.

По данным аналитиков, средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей, что на 20% ниже чем в минувшем году, в алкомаркетах средний чек составил 450 рублей, что есть снижение на 59%.

В то же время в магазинах парфюмерии косметики сумма среднего чека в данный период составила 785 рублей (снижение на 4%). При этом в период распродаж в продуктовых магазинах средний чек вырос на 20% (735 рублей), в аптеках на 13% (710 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября из данных Росстата стало известно, что реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2020 года выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 2,2%.