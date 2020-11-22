Ханты-Мансийск, 22 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлено 204 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 207 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 22 ноября зарегистрировано 32 666 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 27 680 человек, 363 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 22 ноября составляет 1,00. За сутки на COVID-19 обследованы 8 902 человека, всего — 981 585.