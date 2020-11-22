Турин, Италия, 22 ноября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Слухи о том, что португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду в скором времени покинет свою команду прокомментировал 22 ноября спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

(сс) Oleg Dubyna Криштиану Роналду

«Я могу вас заверить, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», — приводит его слова Goal.

Также Паратичи заявил, что руководство туринского клуба не уделяет много внимания слухам о возможных трансферах футболистов, так как их каждый день появляется большое количество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Ювентус» переиграл команду «Кальяри» в матче восьмого тура Серии А чемпионата Италии с дублем Роналду.