Москва, 23 ноября, 2020, 02:23 — ИА Регнум. Совет министров Белоруссии в лице минюста, который выступает одновременно и истцом, и ответчиком в споре, рассматриваемом арбитражем Москвы, настаивает на том, что в деле не хватает правительства России и МИД РФ, а также правительства Москвы. Отказ первой инстанции привлечь эти ведомства в спор с коммерческой структурой как третьи лица обжалуется в арбитраже Московского округа. Заседание назначено на 7 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В деле речь идёт о взыскании с совета министров Белоруссии в лице минюста в пользу ООО «УК «Давинчи» более 3,23 млн долларов США через выдачу исполнительного листа на решение международного коммерческого арбитража при ТПП РФ. Должник, наоборот, оспаривает решение коммерческого арбитража и требует его отменить.

Белорусский минюст среди прочего потребовал привлечь третьим лицом в дело МИД РФ, правительства РФ и Москвы, но судья отклонил притязания. Помимо этого, было отказано в выделении в отдельное производство заявления ООО «УК «Давинчи» о выдаче исполнительного листа, приостановлении производства по делу с целью возобновления третейского разбирательства, а также отказано в направлении запроса в адрес компаний «Газпром» и «Роснефть» о долгах последних перед госорганами Белоруссии.

Спор по существу вопроса арбитраж рассмотрит 17 декабря 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московская компания «Давинчи» принадлежит Андрею Северилову. В его активе также есть ряд иных активов, в том числе совместных с Михаилом Рабиновичем. Оба бизнесмена также являются конечными бенефициарами «Локо-банка». Под их контролем порядка 19% акций.

Ранее Северилова и Рабиновича связывали с ситуацией на Осиповичском вагоностроительном заводе из Белоруссии.

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