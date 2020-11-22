Киев, 22 ноября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 12 079 случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы в медицинские учреждения 1134 инфицированных, сообщил 22 ноября министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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В числе инфицированных 489 детей и 375 медицинских работников.

За весь период пандемии на Украине зарегистрировали 624 744 случая заражения коронавирусом, выздоровели 286 917 человек (4604 пациента за сутки), скончался 10 951 человек (138 человек за сутки).

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 14 580 случаев инфицирования коронавирусом.

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