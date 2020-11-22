Киев, 11 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Телефонные переговоры состоялись у украинского президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом украинский лидер написал 11 октября в Twitter.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский «Состоялся важный разговор с Меркель и Макроном об активизации переговоров по прекращению войны в Донбассе и подготовке к саммиту «нормандской четвёрки».

По его словам, Киев, Париж и Берлин обозначили согласованные последовательные шаги «по обеспечению мира».

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Напомним, официальный Киев заявляет, что провести «нормандский саммит» хотел бы, пока Меркель возглавляет правительство Германии. При этом в Москве считают иначе.