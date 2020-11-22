Лондон, 22 ноября, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал верх над представителем Испании Рафаэлем Надалем в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Лондоне.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Спортсмен из России переиграл испанского теннисиста в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа 36 минут. За это время Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, подал навылет 13 раз, три раза ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся второй ракеткой мира, три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, соперником Медведева в финальном матче Итогового турнира АТР станет австрийский спортсмен Доминик Тим, который ранее в другом полуфинальном матче одержал верх над представителем Сербии Новаком Джоковичем.