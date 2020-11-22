На Украине изложили суть «плана Б» по Донбассу
Киев, 22 ноября, 2020, 08:24 — ИА Регнум. О плане «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, суть которого заключается в увеличении количества представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью журналистке украинского телеканала «1+1».
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По словам Аретовича, официально о «плане Б» на Украине говорить не принято. Кроме того, этот план якобы ничем не отличается от плана, предложенного еще в 2016 году при президенте Петре Порошенко.
Арестович также заявил, что украинская сторона нашла способ обеспечить в Донбассе «мощный инструмент контроля» без введения туда миротворцев.
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Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев начал в отношении жителей республик Донбасса (ДНР и ЛНР) военные действия, официально назвав их антитеррористической операцией. При этом Украина постоянно подчеркивает, что Российская Федерация якобы является стороной военного конфликта в Донбассе и украинская армия в ДНР и ЛНР якобы воюет с армией РФ. Несмотря на официально достигнутые перемирия, вооруженные силы Украины по сей день продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики, а также в целом — нарушать в Донбассе достигнутые договоренности.