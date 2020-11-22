Вашингтон, 22 ноября, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Петицию о повторном пересчёте голосов избирателей в американском штате Джорджия подал штаб действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 22 ноября сказано в заявлении, распространённом группой юристов американского лидера.

Подсчет голосов в США

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В документе говорится, что штаб Трампа подал прошение о повторном пересчёте голосов избирателей в американском штате Джорджия. Юристы подчёркивают, что их целью является обеспечение соблюдения всех аспектов законодательства штата Джорджия и Конституции США, чтобы каждый законный голос был учтён.

Кроме того, юристы особо отмечают важность сопоставления подписей в ходе повторного пересчёта голосов. Как утверждается в петиции, без этого результаты вновь будут фиктивными.

Напомним, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп признал, что на выборах был допущен ряд ошибок. Несмотря на данное заявление, итоги выборов в штате были утверждены. Согласно им победу в штате Джорджия одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. По последним данным Трамп набрал 49,25% голосов избирателей, за Байдена проголосовали 49,51%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп заявил о возможном изменении результатов президентских выборов.