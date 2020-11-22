Нью-Дели, 22 ноября, 2020, 07:55 — ИА Регнум. В Индии за прошедшие сутки выявили 45 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Press Information Bureau, Government of India Медики в защитных костюмах в Индии

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 9 095 806. Также за 21 ноября в стране скончался еще 501 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 133 227 человек.

В настоящее время в Индии числится 440 962 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже 8 521 617 человек, их выписали из медицинских учреждений.