Канберра, 22 ноября, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Акула напала на 60-летнего мужчину у побережья Австралии неподалеку от города Брум, сообщает WA Today.

(сс) bluegroper Акула

По предварительным данным, инцидент произошел на пляже Кейбл-бич. Мужчина купался недалеко от берега в тот момент, когда на него напала акула. В результате нападения хищник откусил мужчине руку и укусил за ногу. Пострадавшего смогли вытащить из воды и передать медикам, однако врачи не смогли спасти его жизнь. После происшествия городской пляж было решено закрыть на некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября акула напала украинских туристов у побережья Египта. Отмечалось, что хищник напал на женщину с ребенком и их гида.