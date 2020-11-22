Вашингтон, 22 ноября, 2020, 05:56 — ИА Регнум. Имеющихся сведений о фальсификациях на выборах президента США достаточно, чтобы изменить итоги голосования, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Почему Джо Байден так быстро формирует правительство, в то время как расследования выявили сотни тысяч фальсифицированных голосов, чего достаточно для изменения результатов в четырех штатах, чего в свою очередь достаточно для победы на выборах?» — заявил он.

Трамп также выразил надежду, что правоохранительная система США и суды смогут отстоять правильные результаты выборов и защитить страну от позора. Он напомнил, что за результатами президентских выборов в Соединенных Штатах наблюдает весь мир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности дойти до Верховного суда, чтобы доказать факты нарушений при голосовании на президентских выборах. По его мнению, демократы использовали пандемию коронавирусной инфекции, чтобы организовать подтасовки на выборах.