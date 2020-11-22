Пекин, 22 ноября, 2020, 05:46 — ИА Регнум. Карантин из-за двух случаев заражения, выявленных в городе Маньчжоули, расположенном на границе с Забайкальским краем, ввели власти Китая. Об этом 22 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

(сс) zhizhou deng Люди в медицинских масках

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В городе введён ряд ограничений, в том числе запрет на массовые мероприятия и собрания, закрыты школы и детские сады. Власти города начали подготовку к массовому тестированию населения. Приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с городом.

Всего в стране за сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Три из них были внутренними, остальные выявлены среди пассажиров, прибывших из-за рубежа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай и Малайзия подписали соглашение о совместной разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19.