Сантьяго, 22 ноября, 2020, 05:35 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

(сс) Falk2 Сантьяго, Чили

По их данным, эпицентр землетрясения располагался в 99 километрах к северо-западу от города Коститусьон. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20,14 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили. Его эпицентр находился в 44 километрах от города Овалье на глубине 53,94 километра. Пострадавших не было.