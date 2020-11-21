Вашингтон, 22 ноября, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Обязательства США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) прекращаются 22 ноября, спустя ровно шесть месяцев со дня уведомления других участников о выходе из соглашения.

U.S. Air Force Американский самолёт OС-135, использующийся при контроле Открытого неба

С 22 ноября окончательно вступает в силу решение Соединённых Штатов о выходе из ДОН. В качестве главной причины для такого шага Вашингтон назвал якобы неоднократные нарушения договорённостей в рамках ДОН со стороны Москвы. В частности, указывалось, что Россия отказывает США в проведении полетов в десятикилометровом коридоре вдоль границы РФ с Абхазией и Южной Осетией. При этом Москва неоднократно поясняла, что Россия считает данные государства независимыми, поэтому выполняет требования ДОН, согласно которым наблюдательные полеты не проводятся ближе 10 километров от границы государства, не являющегося участником Договора. Кроме этого, были другие поводы для недовольства и обвинения со стороны Вашингтона

За прошедшие шесть месяцев со стороны США не поступало заявлений о достижении договорённостей с Россией. Все условия, выдвинутые США России были названы неприемлемыми и имеющими характер ультиматума.

Теперь, начиная с 22 ноября, США потеряют право на облёт любых территорий участников ДОН для наблюдения за военной деятельностью, а также не смогут иметь доступ к полученным во время таких полётов данным. При этом стать вновь участником ДОН США будет непросто. Для этого надо будет начать весь переговорный процесс фактически с нуля, а также согласиться со всеми решениями, принятыми в отсутствие США.

Напомним, ДОН был разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран, членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соглашение регламентирует открытый сбор информации странами-участницами о военной деятельности друг друга. После выхода США из ДОН его участниками станут 33 государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД РФ, большинство стран — участниц ДОН выступает за его сохранение.