Москва, 22 ноября, 2020, 00:40 — ИА Регнум. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыли на территорию Лаоса для помощи государству в очистке от неразорвавшихся снарядов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Российские сапёры

Сообщается, что российские саперы помогут лаосским коллегам разминировать территорию у аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг. Численность российского отряда составляет 33 человека. При этом МО РФ рассматривает вариант открытия в Лаосе филиала международного противоминного центра.

«Лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами», — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что это уже третья служебная командировка российских саперов в Лаос.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Россия передала армии Лаоса партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М в рамках оказания военно-технической помощи. Также российские специалисты проводили модернизацию аэродрома Тхонгхайхин.