Москва, 21 ноября, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при Москвы в женском одиночном катании. Об этом 21 ноября сообщают местные СМИ.

Luu Елизавета Туктамышева

Спортсменка набрала свыше 223 баллов, второе место досталось Алене Косторной с 220,78 балла. Третье место осталось за Анастасией Гуляковой, получившей 198,93 балла.

Напомним, Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию, оба титула она завоевала в 2015 году.