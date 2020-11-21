Компания SpaceX вывела на орбиту метеорологический спутник
Вашингтон, 21 ноября, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Космическая компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9. Об этом 21 ноября сообщается на официальном сайте компании.
Official SpaceX Photos
Старт ракеты
Ракета-носитель была запущена с базы ВВС США, расположенной в штате Калифорния, в 09:17 по местному времени. В космос был запущен метеорологический спутник Sentinel-6.
Первая ступень ракеты благополучно опустилась на базе Ванденберг, через восемь минут после запуска.
Новый спутник планируется использовать для более точных прогнозов погоды. Он будет отслеживать перемещение ураганов и формировать модели климатических изменений.