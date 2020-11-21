Калуга, 21 ноября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Положительная деятельность call-центра министерства здравоохранения Калужской области, касающаяся борьбы с COVID-19 отмечена на всероссийском уровне. О совершенствовании деятельности ценьтра шла речь на заседании оперативного штаба по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории калужского региона, сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Грук Андрей ИА Красная Весна Телефон

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Горячая линия «Единая регистратура Калужской области» (ЕРКО) была создана в ноябре 2019 года. В настоящее время 60 операторов круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, ведут по телефонам запись на приём к участковым врачам и узким специалистам государственных медорганизаций региона, рассылают sms-оповещение пациентам с краткой информацией о запланированной записи, осуществляют прием заявок на вызов врача на дом, оформляют заявки на выписку рецептов для пациентов, находящихся на карантине, лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо соблюдать самоизоляцию. Так, за 11 месяцев 2020 года в call-центр поступило более 200 тысяч звонков. Среднее время обработки звонка не превышает 2 минуты. По этому показателю, а также по среднему времени ожидания на линии калужская ЕРКО входит в число лучших call-центров России. В связи с ситуацией по COVID-19 наблюдается значительный рост вызовов врачей на дом. Только в текущем ноябре число обращений в call-центр с целью вызова врача на дом уже превысило 24 тыс. звонков.

«Эффективная работа call-центра — задача непростая. Важно, чтобы люди получали правильную информацию. Не менее важно корректное отношение к ним со стороны сотрудников центра», — считает губернатор области Владислав Шапша. Он напомнил, что президент России Владимир Путин обратил внимание на важнейший вопрос, актуальный для всех регионов страны — возможность дозвониться до медучреждения, записаться к врачу, получить консультацию. Всё это также о напрямую связано с работой call-центра.