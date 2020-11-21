Москва, 21 ноября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Фёдоров в ходе работы научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» заявил, что на территории Донбасса украинскими боевиками и армией осуществляется геноцид населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Форум «Уроки Нюрнберга» проходит 20 и 21 ноября.

Министерство обороны Украины ВСУ

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Фёдоров напомнил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках на протяжении ряда лет имели место убийства мирных жителей с применением тяжелого вооружения, в частности систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.

«В результате… убиты и ранены тысячи человек, уничтожено и разрушено большое количество жилых домов, объектов коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, больниц, детских и общеобразовательных учреждений», — заявил Фёдоров.

Он также отметил, что сотни тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои постоянные места проживания и искать убежища в Российской Федерации.

Все это — настоящий геноцид жителей юго-востока Украины. Это международной преступление, которому обязательно будет дана правовая оценка.

Также представитель СК отметил, что на сайте его ведомства размещена информация об именах командиров подразделений Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам гражданского населения ДНР и ЛНР. В отношении всех этих лиц возбуждены уголовные дела.