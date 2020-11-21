Тюмень, 21 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявили ещё 173 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

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Среди них четверо детей. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 16 753 инфицированных. Выздоровели 11 484.

От острой респираторной недостаточности скончались ещё пять человек. Среди них мужчины 40, 52, 53 и 58 лет, а также 57-летняя женщина. Всего с весны умерли уже 122 пациента.