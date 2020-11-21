Москва, 21 ноября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Специалисты предприятия «Лада Запад Тольятти» (входит в АвтоВАЗ) собрали опытный образец обновлённого внедорожника Lada Niva. Об этом сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на источники в отрасли.

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Отмечается, что опытный образец отличается новыми фарами, капотом, крыльями и боковыми накладками. Также изменены передний и задний бампер.

Перед запуском обновлённого автомобиля в серийное производство несколько опытных образцов пройдут испытания в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Ожидаемые сроки запуска серийного производства обновлённой Lada Niva не сообщаются.

Предприятие «Лада Запад Тольятти» с 2001 года по 2019 год являлось совместным предприятием американской корпорации General Motors и российской компании «АвтоВАЗ». В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил акции совместного предприятия, принадлежащие General Motors, и стал единственным владельцем «Лада Запад Тольятти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.