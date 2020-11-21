Варшава, 21 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. В Брюсселе очередной кризис — Польша и Венгрия заблокировали принятие финансовых планов Евросоюза на предстоящие семь лет. Заблокировано не только принятие бюджета, но и программы восстановления европейской экономики. В причинах демарша и чем это грозит Евросоюзу, разбирались эксперты Института РУССТРАТ в своей публикации «Польско-венгерский рокош для Евросоюза».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«И это, действительно, кризис. Но не финансовый, а главного базового императива… принципа полной добровольности. У отцов — основателей Евросоюза считалось главным, чтобы никто никого в новой системе ни к чему не принуждал», — считают авторы публикации.

Дело в том, что Польша и Венгрия хотят и помощь от ЕС получать, и от суверенитета не отказываться, особенно за относительно небольшие деньги, которые выплачивает Брюссель в виде финансовой помощи.

«Кто соблюдает брюссельские распоряжения — деньги получит, кто отказывается — сидит голодным», — описывают сегодняшний механизм эксперты Института РУССТРАТ.

Поляки не хотят признавать верховенство европейских законов над польскими, венгры не хотят принимать беженцев с Ближнего Востока за символические 6,3 млрд евро на семь лет. Что такое беженцы из стран третьего мира и проблемы с ними, там отлично помнят на примере Франции.

Кризисы возникали и раньше, но вот такого публичного конфликта никто не припомнит. По сути, столкнулись два принципа: Брюссель хочет, чтобы все члены Евросоюза безропотно ему подчинялись, а многие не хотят отдавать свой суверенитет в обмен, как указано выше, на относительно небольшую финансовую помощь.

Учитывая, что Польше удалось привлечь на свою сторону Венгрию, у еврокомиссара есть серьезные основания для беспокойства:

«Законного юридического механизма преодоления такой проблемы в Евросоюзе нет. А стоит хотя бы раз шантажу уступить, как такие попытки в Европе станут постоянными. Особенно у поляков».

Аналитики Института РУССТРАТ подчеркивают, что какое-либо решение Еврокомиссии необходимо разработать до 25 декабря: «Иначе уже на весь первый квартал 2021 года европейский механизм останется без финансирования».

Напомним, что Институт РУССТРАТ создан 29 апреля 2020 года. Основными задачами института является выработка стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научных и исследовательских разработок, содействия в формировании политических и экономических стратегий России на международной арене. Возглавляет Институт Елена Панина, депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, профессор.