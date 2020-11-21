Киев, 21 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Видеообращение временной поверенной по делам США на Украине Кристины Квин по случаю седьмой годовщины начала массовых беспорядков на Украине было опубликовано 21 ноября пресс-службой посольства Соединенных Штатов Америки на Украине.

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По словам Кристины Квин, благодаря массовым беспорядкам в 2013—2014 гг. Украина вышла на путь реформ и продвинулась на этом пути «вперед». Результатом массовых беспорядков 2013 — начала 2014 года, по словам Квин, стало, в первую очередь, образование в стране институтов, направленных «на уменьшение» в стране коррупции, углубление отношение с НАТО и Европейским союзом, а также — «более стабильная банковская и энергетическая отрасли».

«Нужно еще немало сделать, чтоб осуществить стремление Революции Достоинства. Главным среди этих усилий является укрепление институций, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, которые подкупают судей, покупают народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся лишь о собственных интересах, не будут требовать соблюдение тех самых правил, что и от простых граждан, мечты Евромайдана не сбудутся», — уверена представительница США.

В своем обращении Квин не обошла также вопрос так называемой российской агрессии.

«Украина также должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и выведение российских сил с востока Украины. Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды на богатую Украину, ориентированную на Запад и имеющую полный суверенитет и территориальную целостность», — заявила Квин, окончив свое обращение бандеровским приветствием «Слава Украине».

Напомним, на Украине по итогам так называемого евромайдана в конце февраля 2014 года произошел государственный переворот, приведший к бегству из страны легитимного президента Украины Виктора Януковича. Позже, менее месяца спустя, в марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. А в апреле 2014 года Киев объявил о начале антитеррористической операции в Донбассе, которая переросла в войну против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, образовавшихся также после государственного переворота на Украине, так как жители ДНР и ЛНР не пожелали оставаться в составе Украины.