Челябинск, 21 ноября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В Челябинской области уже насчитывается 7073 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выявили 24 395 носителей. Из них 218 за последние сутки.

Выписаны по выздоровлению за сутки были 133 человека. За весь период пандемии поправились уже 16 489 граждан.