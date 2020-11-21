Ханты-Мансийск, 21 ноября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Югра является первым в стране регионом, который оказывает государственные услуги без участия чиновников. Это отметил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Проект «Услуга без чиновника» департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа получил высокую оценку на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводился под эгидой Агентства стратегических инициатив и попал в топ-100.

«Этим опытом уже заинтересовались Санкт-Петербург и Волгоградская область», — отметил Александр Зорин.

К примеру, в автономном округе предоставляется упрощённое получения мер социальной поддержки населению. На сегодня в России гражданину для получения льготы или субсидии необходимо лично прийти в орган социальной защиты населения с ворохом документов, выстоять очередь, потеряв массу времени. Затем уйма ресурсов, временных и финансовых, уходит на проверку бумаг, межведомственные запросы. Это негативно влияет и на бюджетные расходы. Неправомерные отказы порождают недовольство граждан, массу жалоб в инстанции, которые также запускают бюрократическую машину, порождают судебную волокиту.

Услуга без чиновника предоставляется путём автоназначения меры социальной поддержки. Для этого портал государственных и муниципальных услуг связывается с информационной системой департамента социального развития ХМАО и системой межведомственного электронного взаимодействия. Гражданин направляет заявление на портал государственных и муниципальных услуг, оно поступает в систему департамента соцзащиты и автоматически создаются межведомственные запросы. Таким образом, без участия массы чиновников выносится решение и назначаются к выплате денежные средства, которые положены заявителю.

Система «Услуга без чиновника» прекрасно зарекомендовала себя в условиях пандемии коронавирусной инфекции. За восемь месяцев 2020 года было обработано более 20 тысяч заявлений. Отметим, что 99,91% населения региона обеспечено интернетом, вплоть до отдалённых территорий, и жители Югры положительно оценили электронный документооборот без их участия.

«Отсутствие привлечения специалистов к принятию решения также сводит на нет возможность коррупционной составляющей. Гражданин во всех случаях получит объективный и обоснованный ответ по своему заявлению», — отмечает начальник управления развития цифровых технологий департамента информтехнологий Югры Антон Радужан.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин считает опыт Югры не только уникальным, а обязательным к внедрению по всей стране.

» Решение уникальное. Такие услуги особенно востребованы в период ограничительных мер, так как не требуют сбора документов и очной явки в ведомство. То, что уже переведено в такой формат шесть услуг, это большая работа окружных департаментов социального развития и информационных технологий», — отметил Александр Зорин, оценивая проект «Услуга без чиновника».