Москва, 21 ноября, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Для защиты персональных данных в сети интернет рекомендуется не оставлять номер телефона на подозрительных сайтах и скрывать личные данные в социальных сетях от незнакомых пользователей. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Эксперт отметил, что через интернет злоумышленники могут получить большой объём информации о пользователях сети, которая впоследствии может быть использована для мошенничества. Куканов объяснил, что для защиты персональных данных в интернете требуется выполнять ряд рекомендаций.

В частности, основной телефонный номер не рекомендуется оставлять на подозрительных сайтах, а также использовать, например, для продажи товаров на онлайн-площадках. Для этих целей можно завести дополнительный телефонный номер или воспользоваться услугой виртуального номера, предоставляемой оператором связи.

Также для защиты личных данных рекомендуется скрывать свою фотографию в мессенджерах, таких как WhatsApp, от лиц, не добавленных в список контактов. Аналогичные настройки по ограничению информации для посторонних стоит использовать и в социальных сетях. В заключение Куканов посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что мошенники могут активизировать свою деятельность в преддверии «чёрной пятницы» — сезонных распродаж, которые в 2020 году приходятся на 27 ноября.