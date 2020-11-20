Анкара, 20 ноября, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Число умерших от COVID-19 достигло в Турции за минувшие сутки 141 человека, что стало максимальным показателем с начала пандемии, сообщает 20 ноября минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ведомство отмечает, что ранее максимальное число летальных случаев из 127 смертей за сутки фиксировалось 19 апреля.

Кроме того, турецкий минздрав зафиксировал за последние 24 часа 5103 новых случая заражения коронавирусом.

«Сегодня выявлено 5103 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 435 273. Умер 141 больной, всего умерших — 12 084. В тяжелом состоянии находятся 3990 больных», — указано в сводке минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что эпидемия коронавируса в Турции достигла второго пика.