Париж, 20 ноября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному компанией Odoxa во Франции и опубликованному в пятницу, 20 ноября, рейтинг одобрения деятельности президента страны Эммануэля Макрона возрос до 43%, а показатели премьер-министра Жана Кастекса, наоборот, упали до 35%.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Исследование, опубликованное на сайте радиостанции France Inter, свидетельствует, что 43% жителей Франции одобряют деятельность Макрона, что на 2 процентных пункта выше, чем в октябре. В то же время, лишь 35% опрошенных позитивно относятся к Кастексу, а это на 2 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце.

Напомним, в октябре рейтинг одобрения деятельности Макрона возрос впервые с марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу общественного мнения, проведенному французской компанией Odoxa-Dentsu Consulting и опубликованному в четверг, 19 ноября, в издании France Info, жители Франции в возрасте от 15 до 30 лет в наибольшей степени страдают от введения карантина во время «второй волны» пандемии SARS-CoV-2.