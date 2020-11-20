Москва, 20 ноября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что слова посла Германии в Литве Маттиаса Сонна, сказавшего, что целью СССР во Второй мировой войне было установление в побеждённой стране сталинского репрессивного правления, является циничной провокацией, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Литовские партизаны общаются с экипажем советского танка «Валентайн» IX в освобожденном Вильнюсе. Июль 1944 года

"Цель моего воевавшего деда была только одна — освободить родину от фашистов, защитить жену и детей от врага, которого на нашу землю никто не звал. А закончил он свой героический праведный путь в Польше, в Варшаве. Где за свободу и жизнь польских матерей и детей полегло немало его товарищей. А потом у Советского Союза было право победителя, которое изменило вектор развития Восточной Европы. И вот теперь современные западные политики, которые переиначивают и перекраивают историю, продвигают в нужном контексте исторические факты, действительно преступны в своём лицемерии. Горько наблюдать», — пишет Лия В.

По мнению ряда пользователей, действия МИД РФ в ответ на подобные заявления являются слишком мягкими и неторопливыми. Граждане уверены, что иностранные государства работают быстрее и жёстче, а Россия постоянно остаётся позади.

«А что так мягко-то реагируем? Где вызов посла ФРГ в РФ на ковер? Где нота протеста? Где санкции против данного господина? Почему так медленно-то думаете? Вот за бугром быстро всё решают и плевать им на всё!» — написал пользователь «ООО Гритэкопром».

Некоторые комментаторы предложили придать данному высказыванию юридическую форму и подать на посла ФРГ в международный суд. Но данные граждане пришли к выводу, что скорее всего МИД РФ ограничится лишь данным ответом.

«Надо подавать в международный суд на этого посла и выставить несколько миллионов евро за моральный ущерб россиянам. Может после этого будут думать, что говорить. Хотя думаю, наш МИД опять утрётся», — написала Наталья К.

Отдельные комментаторы указали Захаровой на то, что она и сама в нелицеприятной форме отзывалась о советских лидерах. Более того, на протяжении истории современной России само же руководство страны неоднократно предпринимало попытки провести десоветизацию, что ставит вопрос о справедливости претензий к словам посла Германии в Литве.

«Чего наши ожидали, если 30 лет на высшем уровне постоянно критикуют СССР, историю своей страны?! Сами за 30 лет не сделали и половины, что сделал СССР за 20 лет», — считает пользователь Corvinus.

Напомним, 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о целях СССР во Второй мировой войне — циничная провокация. Он назвал целью освобождения Красной армией Германии от фашизма «установление в побеждённой стране сталинского репрессивного правления».