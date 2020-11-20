Минск, 20 ноября, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Александр Лукашенко не является фашистом, потому что считает себя интернационалистом и не ходит под «фашистскими» бело-красно-белыми флагами. Об этом он заявил 20 ноября в Гомеле, выступая на госпредприятии ОАО «Гомсельмаш».

Присяга Александра Лукашенко под бело-красно-белым флагом. 1994

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Во время посещения госпредприятия Лукашенко дал ответы на вопросы привезённых туда пропагандистов. Один из них касался сравнения «власти» в постсоветской республике с фашизмом.

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, — каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», — сказал Лукашенко.

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Присяга Александра Лукашенко под бело-красно-белым флагом. 1994

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — добавил он. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику».

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«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска. Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — рассказал он.

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Напомним, Александра Лукашенко неоднократно уличали в незнании истории, в том числе истории Великой Отечественной войны. Её он не считает «нашей» для Белоруссии — как и Отечественную войну 1812 года, само название которой к 200-летнему юбилею было удалено из большинства учебников и официальных документов.

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В 2012 году Институт истории Национальной академии наук Белоруссии сделал заключение, согласно которому использование термина «Отечественная война 1812 года» представляется необоснованным в официальной белорусской историографии. В 2020 году Отечественную войну 1812 года в Белоруссии позиционируют «гражданской».

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