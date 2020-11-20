Загреб, 20 ноября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В Хорватии 20 ноября зафиксирована вспышка птичьего гриппа, подтипа H5N8. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

ИА REGNUM Птицеферма

Вспышка этого типа гриппа зафиксирована на ферме по выращиванию бройлерных индеек в Копривничко-крижевачком округе Хорватии.

В данный момент проводятся дальнейшие лабораторные анализы, которые определят, к какой группе патогенности относится вирус (вирус с высоким или низким содержанием патогенов).

Обнаруженный вирус относится к подтипу H5N8, который до сих пор не вызывал заражения у людей. Данная ферма находится под наблюдением государственной ветеринарной инспекции Хорватии.