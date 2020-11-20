Кострома, 20 ноября, 2020, 20:42 — ИА Регнум. На уборку костромских дорог от снега зимой 2020−2021 года городская администрация потратит 90 млн рублей, однако идеального порядка в городе ждать не стоит по причине нехватки техники — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Заснеженные улицы Костромы

Расчисткой улиц Костромы от снега и наледи занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к обслуживанию улиц без интенсивного трафика по муниципальным контрактам привлекаются подрядчики.

По информации мэрии, для устранения гололедицы в городе запасено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси. Этого количества реагентов должно хватить на всю зиму.

В распоряжении муниципальных учреждений имеется 83 единицы техники — бульдозеры, тракторы, автогрейдеры, экскаваторы и тому подобное. Для уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок и парков в городе будет задействовано 126 рабочих.

Как пояснили в администрации, для того, чтобы содержать город в безупречной чистоте, Костроме необходимо ещё как минимум 156 единиц техники. И, естественно, больше денег.