Флоренция, Италия, 20 ноября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Жительница Флоренции вызвала карабинеров и сообщила им, что гостящая у нее 17-летняя внучка «вырастила» в шкафу небольшую плантацию марихуаны, передает Mediaset в пятницу, 20 ноября.

Carlos Gracia Марихуана

Правоохранители, прибыв на место и убедившись в правоте бабушки, изъяли растения.

Кроме того, они передали информацию о внучке в городскую прокуратуру по делам несовершеннолетних.