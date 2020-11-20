Ярославль, 20 ноября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Ярославле 20 ноября скончалась учительница истории и обществознания средней школы № 36 Людмила Овчинникова. Об этом сообщается на сайте школы.

Инфекционная больница в Ярославле

Людмила Викторовна проработала в школе 40 лет и продолжала трудиться. Среди ее учеников были многие известные люди города, в том числе бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM коллеги педагога, Людмила Викторовна скончалась в инфекционной больнице.

«За многолетний и добросовестный труд она награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Людмилу Викторовну отличали беззаветная преданность работе, любовь к детям, высокий профессионализм, душевность, сострадание, безграничная забота о близких. В сердце всех, кто знал её, кто общался и работал с ней, остались самые добрые воспоминания», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября также в ковид-больнице скончалась учительница физики школы № 37 Ярославля София Либман. Ряд политиков уже обращались с призывами ввести в школах дистанционное обучение, чтобы обезопасить учителей и учеников, однако в правительстве области отказались сделать это, сославшись на желание родителей продолжать очное обучение.