Салехард, 20 ноября, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В больнице ямальского города Ноябрьска обнаружены существенные недостатки в работе с ковидными пациентами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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В ходе прокурорской проверки, сигналом для которой стали публикации в СМИ, установлено, что пациентке с признаками коронавирусной инфекции в регистратуре поликлиники было отказано в визите врача, женщине рекомендовали лично обратиться в медучреждение. При этом пациентке пришлось дожидаться приёма в течение часа. Контактные члены семьи заболевшей COVID-19 женщины врачом не посещались. Также установлено недостаточное количество сотрудников в кол-центре, в том числе по выдаче результатов тестов на коронавирус.

По результатам прокурорской проверки главному врачу горбольницы Ноябрьска внесено представление об устранении нарушений.