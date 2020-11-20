Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону двое чиновников и бизнесмен предстанут перед судом за мошенничество при уборке снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

Как полагают следователи, в январе 2019 года бывшие глава управления ЖКХ Кировского района и директор МУП «Благоустройство Кировского района», действуя группой лиц по предварительному сговору, заключили с ранее знакомым бизнесменом договоры подряда на уборку снега на территории, входящей в зону их ответственности. Сумма контрактов превысила 1,4 млн рублей. Работы выполнены не были, однако документы о приёмке чиновники подписали.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены для изучения в суд.