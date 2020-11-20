Пекин, 20 ноября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Курс bitcoin 20 ноября 2020 года снова побил ценовой рекорд, достигнув 18 540 долларов США. С начала года он подорожал на 150%, в то время как другая популярная криптовалюта Ethereum вросла на 270%.

Биткоин

Некоторые аналитики связывают этот фантастический рост на фоне общего экономического спада с причинами макроэкономического характера.

Есть мнение, согласно которому на рынке криптовалюты возник дефицит из-за того, что китайские майнеры вследствие репрессий по отношению к ним со стороны правительства Китая вынуждены были срочно избавляться от своих криптоденег, обменивая их на наличные, что и привело к взлету цены на них.

Такая точка зрения опубликована сегодня на портале AsiaTimes, который в качестве доказательства приводит отчет, сделанный экспертами медиаплатформы Coindesk. В отчете говорится, что недавний рост цен на биткоийны может быть частично связан с тем, что китайские майнеры изо всех сил пытаются обменять свою криптовалюту на наличные деньги в условиях жестких мер правительства Китая по отношению к местным биржам, что привело к последующему сокращению предложения.

В свою очередь, Coindesk ссылаются на сингапурскую торговую фирму QCP Capital, которая в своем Telegram-канале высказала следующее утверждение:

«Нехватка предложения чрезвычайно способствовала тенденции резкого роста цен после их падения, без каких-либо крупных распродаж, типичных для майнеров в прошлом.

Объяснение резкого роста криптовалюты с 16 000 до 18 000 долларов всего за неделю со стороны QCP немного прозаичнее многих другие объяснений — некоторые аналитики указывают на макроэкономические факторы, такие как растущая потребность в хеджировании вместо излишней эмиссии денег и последующей инфляции, а также поиск биржевых продуктов с большей доходностью.

Майнерам, работающим в Китае, нужны наличные деньги, как и всем остальным людям. Они почти ежедневно выставляют свои биткоийны на рынок, чтобы покрыть свои расходы, большая часть которых приходится на электроэнергию, а их счета должны оплачиваться в местной валюте — в юанях. Это означает, что майнеры являются постоянными продавцами, и эта продажа влияет на рыночную цену, говорится в отчете Coindesk.

Однако китайские майнеры, которые контролируют более 70% хешрейта (общей мощности вычислительного оборудования, которое используется для добычи криптовалюты), изо всех сил пытаются ликвидировать свои криптохолдинги, обменяв их именно на наличные деньги, потому что их банковские счета и карты во многих случаях замораживаются Пекином в рамках общенациональной программы по пресечению мошенничества в сфере телекоммуникаций и отмывания денег с помощью сделок с криптовалютой.

QCP процитировал блог китайского обозревателя рынка криптовалюты под названием WuBlockchain, который сказал, что 74% опрошенных им майнеров с трудом оплачивают счета за электроэнергию.

«Есть также майнеры, которые сказали, что майнинг-машина была отключена на месяц, потому что они не могут продать криптовалюту для оплаты счета за электроэнергию. Некоторые внебиржевые компании, которые специализируются на обслуживании майнеров, также прекратили свой бизнес».

Томас Хеллер, бывший директор по глобальному бизнесу майнинговой компании F2Pool, а теперь главный операционный директор майнинговой и медиакомпании HASHR8, подтвердил затруднительное положение китайских майнеров, заявив, что для них стало «проблемой» конвертировать биткоины в наличные.

Индустрия переживает тяжелые времена с тех пор, как начиная с июня китайские власти принялись замораживать банковские счета, и их положение ухудшается.

« Майнинг-компании продавали большое количество биткоинов в начале сентября через биржи, но это было тут же пресечено, поскольку из-за их активности стали арестовывать как крупных биржевых руководителей, таких как StarXu, так и внебиржевых брокеров », — заявили в QCP Capital.

Между тем Центр информации и развития промышленности Китая при министерстве промышленности и информационных технологий опубликовал рейтинг ТОП-20 криптопроектов. На этот раз тридцать семь криптопроектов распределены по трем отдельным категориям: базовые технологии, возможность использования и креативность.

Четыре верхние позиции в целом не изменились по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в конце августа 2020 года, Dash заменил NEO на пятой позиции, Bitcoin поднялся с 14-го на 11-е место, а BitcoinCash немного поднялся, с 30-го на 29-е место. IOTA продолжает оставаться в самом конце списка.