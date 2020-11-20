Сургутский район, Югра, 20 ноября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Югре появится сельский спорткомплекс с ледовым катком, со спортивной площадкой общей площадью 800 квадратных метров. Об этом 20 ноября сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Спорткомплекс появится в селе Сытомино.

«В декабре объявим конкурс. В следующем году должны построить и зал по аналогии, как сделали в Ульт-Ягуне и в Угуте, и хоккейный корт», — пояснил Трубецкой.

Отмечается, что в селе проживает полторы тысячи человек.